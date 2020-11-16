В реалити Эксы 3 сезон 10 выпуск участники поймут, готовы они завести детей или нет. К бывшим присоединится еще одна пара – Вика и Алексей. Она – мама в декрете, а он не хочет брать на себя ответственность и искать работу.

Еще не у всех участников есть дети, и на этой неделе они смогут понять, готовы ли к такому важному шагу. Для этого им надо будет пройти пешком по трассе для мотокросса и преодолеть три чек-поинта. На первом их ждет тошнотворный коктейль, который придется выпить, чтобы подготовиться к испытанию токсикозом. На втором они ощутят груз беременности и боль схваток, а на третьем возьмутся за коляски и поедут на финишную прямую уже с малышами. Кто поймет, что еще не готов заводить детей? Смотри в программе Эксы 3 сезон 10 выпуск.

Эксы 3 сезон 9 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 10 выпуск – смотреть онлайн часть 2