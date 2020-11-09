Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 9 від 09.11.2021
09 листопада

Хто перетягне ковдру на себе? Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 1

Дивись онлайн тиждень страху лідерства у шоу Екси 3 сезон 9 випуск на Новому каналі! Хто ж у парі головний? Дізнайся просто зараз!

У першому випробуванні колишнім задаватимуть запитання, на які вони давно не можуть відповісти. Август і Аня не можуть вирішити, чиє прізвище носитиме майбутня дитина. Геворг не хоче, щоб Олена сама вибирала роботу. Ілона та Єгор не можуть вирішити, як вони житимуть. Сьогодні пари знову будуть сперечатися та перетягувати ковдру на себе – цього разу у прямому значенні цього слова! Хто виявиться сильнішим і впертішим? Дивись у реаліті Екси 3 сезон 9 випуск.

Екси 3 сезон 8 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 9 випуск – дивитись онлайн частину 2

Хто перетягне ковдру на себе? Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 1
Колишні розробляють стратегію. Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 2
Романтичний сніданок догори дригом. Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 3
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