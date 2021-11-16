У програмі Екси 3 сезон 10 випуск колишні створять капсулу часу. Вони напишуть своїм другим половинкам листи у майбутнє – їхнім 60-річним версіям. Проте учасникам не доведеться так довго чекати, щоби прочитати ці листи. Вони зможуть уявити собі, якими будуть у старості просто зараз!

Для третього випробування на обличчя учасників нанесуть спеціальний грим, завдяки якому вони виглядатимуть людьми похилого віку. Їм потрібно буде придумати романтичне побачення для людей похилого віку, враховуючи можливі проблеми, – втрату слуху чи зору, розсіяну увагу та інші нюанси похилого віку. Якими будуть ці побачення? Дивіться у програмі Екси 3 сезон 10 випуск.

Екси 3 сезон 10 випуск – дивитись онлайн