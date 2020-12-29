У фіналі 13 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 29.12.2020 зірки заради перемоги віддадуть свої останні сили на смузі перешкод. Артем Федецький бігатиме швидше всіх, як на тренуванні до матчу, тендітна Маша Єфросініна легко пролазитиме будь-де, а Амадор Лопес набиратиме найбільше камінців.

Команди проходитимуть дистанцію з різним часом – у дітей буде відчутна фора. Але зірки налаштовані серйозно, і вони можуть вирівняти різницю у 20 секунд. Чи вдасться в них це? Фінал дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 13 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон