Video: Артем Федецький обганяє усіх! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 13. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 13 випуск 2 сезон від 29.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 13 від 29.12.2020 / Артем Федецький обганяє усіх! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 13. Раунд 7
29 грудня

Артем Федецький обганяє усіх! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 13. Раунд 7

У фіналі 13 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 29.12.2020 зірки заради перемоги віддадуть свої останні сили на смузі перешкод. Артем Федецький бігатиме швидше всіх, як на тренуванні до матчу, тендітна Маша Єфросініна легко пролазитиме будь-де, а Амадор Лопес набиратиме найбільше камінців.

Команди проходитимуть дистанцію з різним часом – у дітей буде відчутна фора. Але зірки налаштовані серйозно, і вони можуть вирівняти різницю у 20 секунд. Чи вдасться в них це? Фінал дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 13 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Артем Федецький обганяє усіх! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 13. Раунд 7
За гарматою – футболіст зі стажем – Діти проти зірок – Сезон 2. ...
Артем Федецький проти юного бомбардира – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності