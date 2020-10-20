«Діти проти зірок» (Новий канал) – це особлива телегра. В рамках шоу зірки та діти демонструють свої неймовірні таланти. В ході індивідуального батлу суперники забувають про телевізійні образи і йдуть на все заради перемоги.

У середу, 21-го жовтня, о 19:00 в ефірі Нового каналу про свою таємну пристрасть розповість Королева Ночі Ольга Полякова. Вона буде змагатися в кулінарній битві з найталановитішим маленьким кухарем Севастьяном Фаге. На перший погляд, їх нічого не поєднує. Але виявилося, це зовсім не так. Суперники зіграли у гру Було – не було і були дуже відверті... Дізнайся секрети Ольги Полякової, про які вона ще не розповідала.

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