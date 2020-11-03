Ви дивитеся ексклюзивний зірковий бекстейдж зі зйомок 2-го сезону шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

Ми розпочинаємо цикл спецвипусків з digital-ведучою Марго Лапіною, зіркою першого сезону серіалу-відкриття Перші ластівки. Ця дівчинка – пушка-ракета з нестандартними запитаннями та хорошим почуттям гумору, яка закохала в себе зіркових учасників та команду проекту. Взявши мікрофон Нового каналу, вона пішла до селебритіз випитувати секрети їхнього особистого життя та спогади з дитинства. Та, користуючись моментом, питала поради, щоб вирішити і свої життєві ситуації. Так, ведучий Олег Кензов навчав Марго відстоювати себе на дитячому майданчику, DJ NANA розповіла про свої страхи, а акторка Ірина Сопонару про любов до Гаррі Поттера та про секретики привертання уваги хлопців. Такого ви ще не бачили! Вмикайте спецвипуск зіркового бекстейджу з Марго просто зараз.

І не пропустіть нові випуски шоу Діти проти зірок щосереди о 19:00 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 2 сезон Діти проти зірок

