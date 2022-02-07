Новий каналБудиночок на щастя
07 лютого

Шалена четвірка з Сеньківки – в Києві! Анонс 3 сезону «Будиночка на щастя» на Новому каналі

7 лютого з 18:00 на Новому каналі стартує продовження улюбленої історії про неймовірну четвірку з Сеньківки в третьому сезоні «Будиночок на щастя». Не пропусти!

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Шалена четвірка з Сеньківки – в Києві! Анонс 3 сезону «Будиночка на щастя» на Новому каналі
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