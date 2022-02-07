7 лютого з 18:00 на Новому каналі стартує продовження улюбленої історії про неймовірну четвірку з Сеньківки в третьому сезоні «Будиночок на щастя». Не пропусти!

«Будиночок на щастя»: цікаві факти про серіал

Постійно ховали жовте листя: як знімали новий сезон «Будиночка на щастя»

Спецвипуск «Будиночок на щастя»: до чого тут «син полка» та чи буде 4 сезон серіалу