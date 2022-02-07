7 февраля с 18:00 на Новом канале стартует продолжение любимой истории о невероятной четверке из Сеньковки в третьем сезоне «Будиночок на щастя». Не пропусти!

«Будиночок на щастя»: интересные факты о сериале

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