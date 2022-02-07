Новый каналБудиночок на щастя
07 февраля

Безумная четверка из Сеньковки — в Киеве! Анонс 3 сезона «Будиночка на щастя» на Новом канале

7 февраля с 18:00 на Новом канале стартует продолжение любимой истории о невероятной четверке из Сеньковки в третьем сезоне «Будиночок на щастя». Не пропусти!

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Безумная четверка из Сеньковки — в Киеве! Анонс 3 сезона «Будиночка на щастя» на Новом канале
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