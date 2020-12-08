Як знімали новий сезон Будиночка на щастя

Режисер серіалу розказав, що було найважчим під час знімального процесу

Ледве встигли до снігу! Днями закінчилися зйомки третього сезону серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал). Дії відбувалися в усім нам відомому селі Сеньківка, де між улюбленими героями – Максом (Костя Войтенко), Машею (Галина Безрук), Васею (Назар Задніпровський), Любанею (Віталіна Біблів) – продовжували вирувати пристрасті. Що постійно ставало на зваді знімальному процесу, розказав режисер-постановник і продюсер Сергій Атрощенко.

– Через епідемію коронавірусу ми почали зйомки із суттєвим запізненням, – каже режисер. – Мали стартонути навесні, а зайшли аж восени. Більшість сцен у нас на вулиці, тому доводилося знімати їх на стику. Тобто не по порядку сюжетної лінії, а всю натуру в жовтні. Та й тоді вже було холодно. Нам треба було добряче утеплювати артистів та гріти їх чаями. А ще для кадру постійно ховали жовте листя. Адже дії в серіалі відбуваються у теплу пору (усміхається).

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За словами Сергія, він ще постійно хвилювався, щоб на майданчику ніхто не захворів на COVID-19.

– Усі були в напруженні, – розповів режисер Новому каналу. – Адже у Назара Задніпровського та Галини Безрук були антитіла, а у Віталіни Біблів та Кості Войтенка – ні. На щастя, за час зйомок актори не захворіли. Адже ми дотримувалися усіх санітарно-гігієнічних норм.

Прем’єру третього сезону глядачі Нового каналу побачать у 2021 році. І, звісно, всіх цікавить, чи буде продовження історії. Сергій зізнався, що вже має ідеї для четвертого сезону.

– Третій сезон у нас закінчується на дуже цікавій та інтригуючій ноті, – розповідає режисер. – Тому я вже бачу, як можемо його продовжити. Переконаний, що такий сюжет буде цікавий глядачам.