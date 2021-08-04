«Будиночок на щастя»: цікаві факти про серіал

Сітком «Будиночок на щастя» дуже полюбився глядачам Нового каналу. Герої наче не грають, а показують своє реальне життя: з його комедією, проблемами та непередбачуваними ситуаціями. Тож ми зібрали для тебе цікаві факти про сітком. Мерщій читай наш матеріал!

Факт перший

Третій сезон серіалу знімався у непростих умовах. Зйомки почались ще навесні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу, їх довелося відкласти аж до осені. Складність полягала у тому, що більшість сцен відбувались на вулиці і за сценарієм, мало були тепло літо, а не холодна осінь. Тож акторам доводилось робити вигляд, що їм тепло, комфортно, ходити у літньому одязі, а знімальній групі потрібно було слідкувати за погодою та прибирати жовте листя з кадру. Повір, це робота не проста.

Іноді температура на знімальному майданчику (на вулиці) досягала нуль градусів! В цей час актори ходили у футболках, шортах та спідницях, адже у сіткомі літо!

Бурбон часу: герої «Будиночок на щастя» потрапили у минуле

Факт другий

У третьому сезоні ти побачиш сцени, зняті у київській квартирі Макса (Кості Войтенко). Проте зйомки проходили не в столиці, а в передмісті Києва. Помешкання спеціально орендували для зйомок на деякий час, щоб відзняти там всі потрібні сцени.

Факт третій

Карантин та пандемія повпливали на сітком не тільки через затримку зйомок третього сезону. Нові реалії світового життя потрапили і до сюжету серіалу. Тож в нових серіях кожен з нас зможе знайти частинку себе та своєї сім’ї під час карантину.

Факт четвертий

Іноді буває, що актори настільки вживаються в роль свого персонажа, що стають дуже на них схожими. Що ж щодо наших акторів з сіткому?

Макс – Костя Войтенко: якщо в житті Костя може зіграти все що завгодно, виконати будь-яку роль, то персонажу Максу це дається важко. Юний бізнесмен не вміє хитрувати, і від провалу його рятує тільки щасливий випадок.

Маша – Галина Безрук: в серіалі столична штучка Маша не любить Сеньківку. Серед її пріоритетів – салони краси, одяг і модні тусовки. Чого не скажеш про Галину Безрук. В житті акторка не сидить склавши руки: з восьми років почала свою акторську кар’єру, прекрасно співає та грає на скрипці. У дитинстві вона проводила багато часу в бабусі в селі. Тому її не злякати коровами, на відміну від її персонажа Маші.

Постійно ховали жовте листя: як знімали новий сезон «Будиночка на щастя»

Василь – Назар Задніпровський: герой – простак, живе у селі, проте наділений життєвою мудрістю, хитрістю, жагою до грошей та коханням до своєї дружини Люби. Заслужений і народний артист України Назар Задніпровський зізнався, що не дуже любить сільські клопоти та працю. Він корінний киянин і перший раз потрапив до села, коли поїхав до родичів дружини. Актор навіть намагався допомогти та накопати картоплі, проте все завершилось тим, що в нього прихопило спину і він вирішив, що краща допомога – фінансова.

Люба – Віталіна Біблів: героїня мешкає у селі. Вона надзвичайно добра, позитивна, розумна жінка. Любить гарно одягатися і намагається керувати чоловіком. В реальному житті акторка Віталіна обожнює великі міста з їхнім шаленим ритмом. Віталіну й Любу об’єднує оптимізм, з якими вони йдуть по життю. Актриса розповіла ЗМІ, що цю рису характеру в ній виховали її улюблені бабусі. До речі, деякі фішечки для ролі, акторка запозичила теж від своїх знайомих у селі.

Дуже сподіваємось, що тобі сподобались наші цікавинки про серіал.

А також нагадуємо, що спеціально до Дня Незалежності України, 24 серпня, на Новому каналі вийде спецвипуск «Будиночок на щастя».

Не пропусти вже 24 серпня о 18:00 на Новому каналі…