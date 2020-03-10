Дивись онлайн інтелектуально-розважальне шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020 на сайті Нового каналу.

Цього разу гостем Лесі Іванівни стане актор серіалу Будиночок на щастя Костянтин Войтенко.

Що вміють робити лише 10 % людей на планеті? Як активувати сексуальну чакру? Кого в Таїланді уряд змушує худнути? Кості Войтенко доведеться включити розум і кмітливість, щоб бути розумнішим за наших учасниць! Чи вийде в нього обіграти світлі голови? Дивись в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020!

Хто проти блондинок 5 випуск від 03.03.2020 дивитися онлайн

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