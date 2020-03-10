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Video: Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6

Дивіться онлайн 6 випуск Хто проти блондинок Сезон 3, ефір від 10.03.2020
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10 березня

Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6

Дивись онлайн інтелектуально-розважальне шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020 на сайті Нового каналу.

Цього разу гостем Лесі Іванівни стане актор серіалу Будиночок на щастя Костянтин Войтенко.

Що вміють робити лише 10 % людей на планеті? Як активувати сексуальну чакру? Кого в Таїланді уряд змушує худнути? Кості Войтенко доведеться включити розум і кмітливість, щоб бути розумнішим за наших учасниць! Чи вийде в нього обіграти світлі голови? Дивись в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020!

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Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6
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