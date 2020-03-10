Дивись онлайн шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020, в якому Кості Войтенко доведеться протистояти в інтелектуальних раундах найсвітлішим головам України.

Чому чотири сотні фанатів футбольного клубу Атлетік не змогли потрапити на фінал Ліги Європи в 2012 році? Як тенісистка Еліна Світоліна публічно дякує мамі за підтримку? І чи зможе Костя Войтенко обіграти блондинку в незвичайний баскетбол? Все це дивись в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 6 випуск від 10.03.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 6 дивитися онлайн