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Video: Блонда-бомба навчить Войтенка граціозній пластиці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина 2

Хто проти блондинок від 10.03.2020 - дивіться онлайн випуск 6 частина 2
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6 / Блонда-бомба навчить Войтенка граціозній пластиці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина 2
10 березня

Блонда-бомба навчить Войтенка граціозній пластиці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина 2

Дивись онлайн шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020, в якому Кості Войтенко доведеться протистояти в інтелектуальних раундах найсвітлішим головам України.

Чому чотири сотні фанатів футбольного клубу Атлетік не змогли потрапити на фінал Ліги Європи в 2012 році? Як тенісистка Еліна Світоліна публічно дякує мамі за підтримку? І чи зможе Костя Войтенко обіграти блондинку в незвичайний баскетбол? Все це дивись в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 6 випуск від 10.03.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 6 дивитися онлайн

Блонда-бомба навчить Войтенка граціозній пластиці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина 2
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