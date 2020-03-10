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Вчені університету Монреаля знайшли спосіб ефективного спалювання жиру. А ось американські медики відзначилися тим, що отримали Шнобелівську премію, яку дають за смішні відкриття в науці. Який спосіб діагностики імпотенції вигадали вчені? Дізнаєшся в Хто проти блондинок? 2020.

Японці вважають, що в людської душі може бути застуда. Але в західному світі у цього захворювання є менш художній термін. Що ж це таке? Дивись просто зараз в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020.

Хто проти блондинок 6 випуск від 10.03.2020 дивитися онлайн