Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Костя Войтенко дізнається, за що дають Шнобелівську премію Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина 3

Хто проти блондинок від 10.03.2020 - дивіться онлайн випуск 6 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6 / Костя Войтенко дізнається, за що дають Шнобелівську премію Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина 3
10 березня

Костя Войтенко дізнається, за що дають Шнобелівську премію Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина 3

Дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020 на сайті Нового каналу.

Вчені університету Монреаля знайшли спосіб ефективного спалювання жиру. А ось американські медики відзначилися тим, що отримали Шнобелівську премію, яку дають за смішні відкриття в науці. Який спосіб діагностики імпотенції вигадали вчені? Дізнаєшся в Хто проти блондинок? 2020.

Японці вважають, що в людської душі може бути застуда. Але в західному світі у цього захворювання є менш художній термін. Що ж це таке? Дивись просто зараз в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 6 випуск від 10.03.2020.

Хто проти блондинок 6 випуск від 10.03.2020 дивитися онлайн

Костя Войтенко дізнається, за що дають Шнобелівську премію Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина 3
Костя Войтенко шукатиме в себе сексуальну чакру. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск ...
Блонда-бомба навчить Войтенка граціозній пластиці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 6. Частина ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності