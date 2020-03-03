Дивись як Антон Лірник змагатиметься з блондинками в інтелектуально-розважальному шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 на сайті Нового каналу.

Лондонські злодійки в 19-му столітті розумілися на пограбуваннях. Що саме виносили з дорогих магазинів дівчата, за що прозвали себе «слонихами»? У проекті Хто проти блондинок? 2020 Антон Лірник спробує відповісти на це запитання.

Професійна ліснича змусить Антона Лірника добре попрацювати руками. Блонда-бомба Поліна та Антон будуть пиляти величезну колоду, та шоумену доведеться постаратися, щоб перевершити в цій справі дівчину з пилкою. У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 ти дізнаєшся, хто з них виявиться сильнішим.

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