Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Антона Лірника змусять працювати руками. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 1

Хто проти блондинок від 03.03.2020 - дивіться онлайн випуск 5 частина 1
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5 / Антона Лірника змусять працювати руками. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 1
03 березня

Антона Лірника змусять працювати руками. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 1

Дивись як Антон Лірник змагатиметься з блондинками в інтелектуально-розважальному шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 на сайті Нового каналу.

Лондонські злодійки в 19-му столітті розумілися на пограбуваннях. Що саме виносили з дорогих магазинів дівчата, за що прозвали себе «слонихами»? У проекті Хто проти блондинок? 2020 Антон Лірник спробує відповісти на це запитання.

Професійна ліснича змусить Антона Лірника добре попрацювати руками. Блонда-бомба Поліна та Антон будуть пиляти величезну колоду, та шоумену доведеться постаратися, щоб перевершити в цій справі дівчину з пилкою. У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 ти дізнаєшся, хто з них виявиться сильнішим.

Хто проти блондинок 4 випуск від 25.02.2020 дивитися онлайн

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 5 дивитися онлайн

Антона Лірника змусять працювати руками. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 1
Блондинки передбачать Лірнику його майбутнє. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина ...
Антон Лірник здивується ерудованості блондинок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності