У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 14 випуск від 05.05.2020 гостем Лесі Нікітюк стане вокаліст групи ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта.

Покинути успішний бізнес заради хобі в 39 років – досить сміливий вчинок. Але для британця Бредлі Джона Шорта це виявилося правильним рішенням, адже тепер він займається улюбленою справою. На яке стереотипно жіноче заняття проміняв Бредлі свій автобізнес? Дивись в програмі Хто проти блондинок? 2020.

Олег Фагот можливо надихнеться прикладом британця і змінить музичний напрям своєї творчості. Блонда-бомба Лаганза покаже, як можна створювати незвичайні треки прямо з повітря. Щоб побачити, як Олег Михайлюта грає на лазерній арфі, дивись проєкт Хто проти блондинок? 3 сезон 14 випуск від 05.05.2020 на сайті Нового каналу.

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