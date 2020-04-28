Video: Євген Кошовий дізнається все про б’юті-тренди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. Частина 1

Хто проти блондинок від 28.04.2020 - дивіться онлайн випуск 13 частина 1
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13 / Євген Кошовий дізнається все про б’юті-тренди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. Частина 1
28 квітня

Євген Кошовий дізнається все про б’юті-тренди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. Частина 1

Ти дивишся шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 13 випуск від 28.04.2020, в якому гостем Лесі Нікітюк стане актор і телеведучий Євген Кошовий.

Соціальні мережі – дивовижне місце, адже саме там зароджуються незвичайні та дивні б’юті-тренди. На початку 2019 року розпочався флешмоб, в якому люди наносили макіяж харчовим продуктам. Який саме коренеплід став об’єктом для контурінгу в стилі Кім Кардаш’ян? Це ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 2020.

Ще один модний тренд зародився в Ірані – країні, де неймовірно популярна ринопластика. Саме завдяки цій операції дівчата стали носити один дивний аксесуар. У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 13 випуск від 28.04.2020 Євгену Кошовому доведеться здогадатися, що саме стало невіддільною частиною зовнішнього вигляду іранок.

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Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 13 дивитися онлайн

Євген Кошовий дізнається все про б’юті-тренди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. Частина 1
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