Ти дивишся шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 13 випуск від 28.04.2020, в якому гостем Лесі Нікітюк стане актор і телеведучий Євген Кошовий.

Соціальні мережі – дивовижне місце, адже саме там зароджуються незвичайні та дивні б’юті-тренди. На початку 2019 року розпочався флешмоб, в якому люди наносили макіяж харчовим продуктам. Який саме коренеплід став об’єктом для контурінгу в стилі Кім Кардаш’ян? Це ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 2020.

Ще один модний тренд зародився в Ірані – країні, де неймовірно популярна ринопластика. Саме завдяки цій операції дівчата стали носити один дивний аксесуар. У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 13 випуск від 28.04.2020 Євгену Кошовому доведеться здогадатися, що саме стало невіддільною частиною зовнішнього вигляду іранок.

Хто проти блондинок 12 випуск від 21.04.2020 дивитися онлайн

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 13 дивитися онлайн