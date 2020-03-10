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Ученые университета Монреаля нашли способ эффективного сжигания жира. А вот американские медики отличились тем, что получили Шнобелевскую премию, которую дают за смешные открытия в науке. Какой способ диагностики импотенции придумали ученые? Узнаешь в Кто против блондинок? 2020.

Японцы считают, что у человеческой души может быть простуда. Но в западном мире у этого заболевания есть менее художественный термин. Что же это такое? Смотри прямо сейчас в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 6 выпуск от 10.03.2020.

Кто против блондинок 6 выпуск от 10.03.2020 смотреть онлайн