У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 ти дізнаєшся, що система розпізнавання облич в Китаї все ще працює не ідеально. Одного разу відомій бізнес-леді помилково виписали штраф за перехід вулиці на червоне світло. З ким або чим переплутав її обличчя комп’ютер? Відповідь ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 2020.

Дуель з топ-блондинкою покаже, чи розбирається Антон Лірник в законах середньовічного Уельсу. А в другому турі відомий шоумен вперше дізнається, чим займаються дівчата, які підозрюють своїх чоловіків в зраді. Все це дивіться у проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 5 випуск від 03.03.2020 дивитися онлайн