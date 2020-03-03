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Video: Антон Лірник здивується ерудованості блондинок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 3

Хто проти блондинок від 03.03.2020 - дивіться онлайн випуск 5 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5 / Антон Лірник здивується ерудованості блондинок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 3
03 березня

Антон Лірник здивується ерудованості блондинок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 3

У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 ти дізнаєшся, що система розпізнавання облич в Китаї все ще працює не ідеально. Одного разу відомій бізнес-леді помилково виписали штраф за перехід вулиці на червоне світло. З ким або чим переплутав її обличчя комп’ютер? Відповідь ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 2020.

Дуель з топ-блондинкою покаже, чи розбирається Антон Лірник в законах середньовічного Уельсу. А в другому турі відомий шоумен вперше дізнається, чим займаються дівчата, які підозрюють своїх чоловіків в зраді. Все це дивіться у проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 5 випуск від 03.03.2020 дивитися онлайн

Антон Лірник здивується ерудованості блондинок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 3
Антона Лірника змусять працювати руками. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина ...
Блондинки передбачать Лірнику його майбутнє. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина ...
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