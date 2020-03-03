Учасники проекту Битва екстрасенсів добралися і до шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020. Чаклунка Белла ворожитиме Антону Лірнику та Лесі Нікітюк на кавовій гущі. А також продемонструє свої надздібності – яке майбутнє вона передбачить шоумену та телеведучій? Дізнаєшся в програмі Хто проти блондинок? 2020 просто зараз!

У 2019 році влада Китаю заборонила один дуже дивний чоловічий тренд – пекінське бікіні. Тепер хлопців штрафуватимуть за оголення однієї з частин тіла. У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 ти дізнаєшся, в чому тобі краще не з’являтися в Піднебесній.

Хто проти блондинок 5 випуск від 03.03.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 5 дивитися онлайн