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Video: Блондинки передбачать Лірнику його майбутнє. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 2

Хто проти блондинок від 03.03.2020 - дивіться онлайн випуск 5 частина 2
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5 / Блондинки передбачать Лірнику його майбутнє. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 2
03 березня

Блондинки передбачать Лірнику його майбутнє. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 2

Учасники проекту Битва екстрасенсів добралися і до шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020. Чаклунка Белла ворожитиме Антону Лірнику та Лесі Нікітюк на кавовій гущі. А також продемонструє свої надздібності – яке майбутнє вона передбачить шоумену та телеведучій? Дізнаєшся в програмі Хто проти блондинок? 2020 просто зараз!

У 2019 році влада Китаю заборонила один дуже дивний чоловічий тренд – пекінське бікіні. Тепер хлопців штрафуватимуть за оголення однієї з частин тіла. У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 5 випуск від 03.03.2020 ти дізнаєшся, в чому тобі краще не з’являтися в Піднебесній.

Хто проти блондинок 5 випуск від 03.03.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 5 дивитися онлайн

Блондинки передбачать Лірнику його майбутнє. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина 2
Антона Лірника змусять працювати руками. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина ...
Антон Лірник здивується ерудованості блондинок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 5. Частина ...
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