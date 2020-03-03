В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 5 выпуск от 03.03.2020 ты узнаешь, что система распознавания лиц в Китае все еще работает не идеально. Однажды известной бизнес-леди ошибочно выписали штраф за переход улицы на красный свет. С кем или чем перепутал ее лицо компьютер? Ответ ты узнаешь в проекте Кто против блондинок? 2020.

Дуєль с топ-блондинкой покажет, разбирается ли Антон Лирник в законах средневекового Уэльса. А во втором туре известный шоумен впервые узнает, чем занимаются девушки, которые подозревают своих мужчин в измене. Все это смотрите в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 5 выпуск от 03.03.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 5 выпуск от 03.03.2020 смотреть онлайн