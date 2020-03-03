Участники проекта Битва экстрасенсов добрались и до шоу Кто против блондинок? 3 сезон 5 выпуск от 03.03.2020. Колдунья Белла погадает Антону Лирнику и Лесе Никитюк на кофейной гуще. А также продемонстрирует свои сверхспособности – какое будущее она предскажет шоумену и телеведущей? Узнаешь в программе Кто против блондинок? 2020 прямо сейчас!

В 2019 году власти Китая запретили один очень странный мужской тренд – пекинское бикини. Теперь парней будут штрафовать за оголение одной из частей тела. В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 5 выпуск от 03.03.2020 ты узнаешь, в чем тебе лучше не появляться в Поднебесной.

Кто против блондинок 5 выпуск от 03.03.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 5 смотреть онлайн