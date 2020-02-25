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Video: Покорители плюшевых сердец. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3

Кто против блондинок от 25.02.2020 - смотрите онлайн выпуск 4 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4 / Покорители плюшевых сердец. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3
25 февраля

Покорители плюшевых сердец. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3

Ты смотришь проект Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020 на сайте Нового канала, в котором Александр Пикалов сразится в поединке с топ-блондинкой. Знают ли они, для кого именно существует приложение для знакомств Raya, в котором регистрируются лишь избранные?

В шоу Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь, что достаточно быть выдуманным персонажем, чтобы возглавить рейтинг Forbes. А украинские заведения попадают в списки лучших ресторанов Европы за совсем не украинские меню.

Во втором туре Александр Пикалов сразится с одной из блондинок и узнает, способен ли он покорить не только живые сердца, но и плюшевые. Чем закончится этот поединок, и кто в итоге победит? Смотри в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020 прямо сейчас.

Кто против блондинок 4 выпуск от 25.02.2020 смотреть онлайн

 

Покорители плюшевых сердец. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3
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