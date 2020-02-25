Ты смотришь проект Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020 на сайте Нового канала, в котором Александр Пикалов сразится в поединке с топ-блондинкой. Знают ли они, для кого именно существует приложение для знакомств Raya, в котором регистрируются лишь избранные?

В шоу Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь, что достаточно быть выдуманным персонажем, чтобы возглавить рейтинг Forbes. А украинские заведения попадают в списки лучших ресторанов Европы за совсем не украинские меню.

Во втором туре Александр Пикалов сразится с одной из блондинок и узнает, способен ли он покорить не только живые сердца, но и плюшевые. Чем закончится этот поединок, и кто в итоге победит? Смотри в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020 прямо сейчас.

Кто против блондинок 4 выпуск от 25.02.2020 смотреть онлайн