В программе Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020 ты узнаешь, что принцесса Диана была той еще бунтаркой. Однажды, она приняла участие в соревновании, несмотря на все запреты королевской семьи. Прямо сейчас ты узнаешь подробности этой веселой истории в интеллектуально-развлекательном шоу Кто против блондинок? 2020.

Но, видимо, британские странности – это особенности менталитета, ведь в лондонских отелях есть множество странных традиций. Элитные заведения каждое утро предоставляют своим посетителям одну услугу, которая нам кажется совершенно бесполезной. Что именно делают сотрудники отелей? Ответ на этот вопрос ты узнаешь прямо сейчас в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 4 выпуск от 25.02.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 4 смотреть онлайн