Чи зможуть блондинки задавити інтелектом Єгора Крутоголова? Дивись в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020 на сайті Нового каналу.

Жителі Гонконгу дуже примхливі – хто завгодно може подати в суд на власника новобудови. Через це уряд китайського міста витратив 10 мільйонів доларів на виплати компенсацій. За що населення Гонконгу отримало такі гроші? У дуелі з топ-блондинкою Єгор Крутоголов дізнається відповідь на це запитання в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Глядачі Нового каналу нарешті дізнаються, чим вони кращі за іноземців. За яку якість дівчата цінують українських хлопців? Відповідь на це запитання ти дізнаєшся в другому турі Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020.

Хто проти блондинок 3 випуск від 18.02.2020 дивитися онлайн