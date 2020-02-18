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Video: Блондинки розкажуть, за що люблять українських чоловіків. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 3. Частина 3

Хто проти блондинок від 18.02.2020 - дивіться онлайн випуск 3 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 3 від 18.02.2020 / Блондинки розкажуть, за що люблять українських чоловіків. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 3. Частина 3
18 лютого

Блондинки розкажуть, за що люблять українських чоловіків. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 3. Частина 3

Чи зможуть блондинки задавити інтелектом Єгора Крутоголова? Дивись в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020 на сайті Нового каналу.

Жителі Гонконгу дуже примхливі – хто завгодно може подати в суд на власника новобудови. Через це уряд китайського міста витратив 10 мільйонів доларів на виплати компенсацій. За що населення Гонконгу отримало такі гроші? У дуелі з топ-блондинкою Єгор Крутоголов дізнається відповідь на це запитання в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Глядачі Нового каналу нарешті дізнаються, чим вони кращі за іноземців. За яку якість дівчата цінують українських хлопців? Відповідь на це запитання ти дізнаєшся в другому турі Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020.

Хто проти блондинок 3 випуск від 18.02.2020 дивитися онлайн

Блондинки розкажуть, за що люблять українських чоловіків. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 3. Частина 3
На що піде Єгор Крутоголов заради перемоги? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск ...
У чому Єгор Крутоголов кращий за блондинок? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск ...
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