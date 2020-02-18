Чи виявиться Єгор Крутоголов розумнішими, ніж 50 блондинок? Дивись в інтелектуально-розважальному шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020 на сайті Нового каналу.

Нідерландським підліткам дуже пощастило: уряд пообіцяв виплачувати їм по 200 доларів щомісяця, якщо вони не будуть робити лише одну річ. Єгор і блондинки спробують вгадати, що ж тепер під забороною у європейських тінейджерів в проекті Хто проти блондинок? 2020.

А звання найкращого маркетолога Великобританії, мабуть, варто віддати власнику готелю Royal Falcon. Від чого застраховані постояльці готелю? Відповідь на це запитання, а також бій з блондою-бомбою ти побачиш просто зараз в програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020.

Хто проти блондинок 3 випуск від 18.02.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 3 дивитися онлайн