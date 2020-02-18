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Video: Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 3 від 18.02.2020

Дивіться онлайн 3 випуск Хто проти блондинок 2020, ефір від 18.02.2020
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18 лютого

Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 3 від 18.02.2020

Художній керівник Дизель Шоу Єгор Крутоголов – гість програми Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020 на сайті Нового каналу.

Риба в цукрі, шлунок барана та бичачий пеніс – ось що доведеться з’їсти Єгору, щоб перемогти в битві з блондою-бомбою. Також в шоу Хто проти блондинок? 2020 Єгор Крутоголов відгадуватиме найпопулярніше слово в світі та осягатиме таємниці грузинської мови. Який сенс заклали жителі східного берега Чорного моря в слово шемомечама? Відповідь ти дізнаєшся в інтелектуально-розважальному проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020 просто зараз.

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