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Video: Блондинки расскажут, за что любят украинских мужчин. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 3. Часть 3

Кто против блондинок от 18.02.2020 - смотрите онлайн выпуск 3 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 3 от 18.02.2020 / Блондинки расскажут, за что любят украинских мужчин. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 3. Часть 3
18 февраля

Блондинки расскажут, за что любят украинских мужчин. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 3. Часть 3

Смогут ли блондинки задавить интеллектом Егора Крутоголова? Смотри в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 3 выпуск от 18.02.2020 на сайте Нового канала.

Жители Гонконга очень капризные – кто угодно может подать в суд на владельца новостройки. Из-за этого правительство китайского города потратило 10 миллионов долларов на выплаты компенсаций. За что население Гонконга получило такие деньги? В дуэли с топ-блондинкой Егор Крутоголов узнает ответ на этот вопрос в шоу Кто против блондинок? 2020.

Зрители Нового канала наконец-то узнают, чем они лучше иностранцев. За какое качество девушки ценят украинских парней? Ответ на этот вопрос ты узнаешь во втором туре Кто против блондинок? 3 сезон 3 выпуск от 18.02.2020.

Кто против блондинок 3 выпуск от 18.02.2020 смотреть онлайн

Блондинки расскажут, за что любят украинских мужчин. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 3. Часть 3
На что пойдет Егор Крутоголов ради победы? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск ...
В чем Егор Крутоголов лучше блондинок? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 3. ...
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