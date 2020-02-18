Смогут ли блондинки задавить интеллектом Егора Крутоголова? Смотри в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 3 выпуск от 18.02.2020 на сайте Нового канала.

Жители Гонконга очень капризные – кто угодно может подать в суд на владельца новостройки. Из-за этого правительство китайского города потратило 10 миллионов долларов на выплаты компенсаций. За что население Гонконга получило такие деньги? В дуэли с топ-блондинкой Егор Крутоголов узнает ответ на этот вопрос в шоу Кто против блондинок? 2020.

Зрители Нового канала наконец-то узнают, чем они лучше иностранцев. За какое качество девушки ценят украинских парней? Ответ на этот вопрос ты узнаешь во втором туре Кто против блондинок? 3 сезон 3 выпуск от 18.02.2020.

Кто против блондинок 3 выпуск от 18.02.2020 смотреть онлайн