Дивись просто зараз програму Хто проти блондинок? 3 сезон 15 випуск від 25.05.2020, щоб побачити, чи зможе Леся Нікітюк перемогти у другому раунді.

Мухаммед Алі – єдина знаменитість, чия зірка на Алеї слави розташована не на тротуарі, а на стіні. Чому заради боксера зробили такий виняток? Разом з Лесею Нікітюк ти дізнаєшся відповідь на це запитання просто зараз в проекті Хто проти блондинок? 2020.

У супергрі Леся разом з блондином Олексієм опиниться в зоні турбулентності. Кожному з них доведеться наосліп знайти уніформу стюардеси та пілота відповідно, при цьому правильно відповідаючи на запитання Володимира Шумка. Хто з них впорається з цим найкраще? Дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 15 випуск від 12.05.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 15 випуск від 12.05.2020 дивитися онлайн