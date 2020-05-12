Video: Леся зробить пропозицію одному с блондинів. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. Частина 3

Хто проти блондинок від 12.05.2020 - дивіться онлайн випуск 15 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15 / Леся зробить пропозицію одному с блондинів. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. Частина 3
12 травня

Леся зробить пропозицію одному с блондинів. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. Частина 3

Дивись просто зараз програму Хто проти блондинок? 3 сезон 15 випуск від 25.05.2020, щоб побачити, чи зможе Леся Нікітюк перемогти у другому раунді.

Мухаммед Алі – єдина знаменитість, чия зірка на Алеї слави розташована не на тротуарі, а на стіні. Чому заради боксера зробили такий виняток? Разом з Лесею Нікітюк ти дізнаєшся відповідь на це запитання просто зараз в проекті Хто проти блондинок? 2020.

У супергрі Леся разом з блондином Олексієм опиниться в зоні турбулентності. Кожному з них доведеться наосліп знайти уніформу стюардеси та пілота відповідно, при цьому правильно відповідаючи на запитання Володимира Шумка. Хто з них впорається з цим найкраще? Дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 15 випуск від 12.05.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 15 випуск від 12.05.2020 дивитися онлайн

Леся зробить пропозицію одному с блондинів. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. Частина 3
Леся Нікітюк вперше стане гравцем. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. Частина ...
Леся Іванівна дізнається секрети свого помічника. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності