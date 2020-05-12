Video: Леся Іванівна дізнається секрети свого помічника. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. Частина 2

Хто проти блондинок від 12.05.2020 - дивіться онлайн випуск 15 частина 2
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12 травня

Леся Іванівна дізнається секрети свого помічника. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. Частина 2

Ты смотришь интеллектуально-развлекательное шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 15 выпуск от 12.05.2020 на сайте Нового канала.

Британцы – удивительный народ. Уже не раз в студии проекта гостям приходилось поражаться странностям жителей Туманного Альбиона. И этот выпуск – не исключение! В шоу Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь, зачем Алан Нэш хирургическим путем удалил все ногти на ногах.

Помимо блонды Лены, еще одним ярким персонажем программы является помощник Леси Ивановны – харизматичный Дэниэл. В проекте Кто против блондинок? 3 сезон 15 выпуск от 12.05.2020 ты впервые узнаешь, какими скрытыми талантами обладает этот симпатичный молодой человек!

Хто проти блондинок 15 випуск від 12.05.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 15 дивитися онлайн

Леся Іванівна дізнається секрети свого помічника. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15. Частина 2
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