У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 15 випуск від 12.05.2020 гостем програми стане Леся Нікітюк! Проти Лесі Іванівни гратимуть розумні та сексуальні блондини, а ведучим програми стане актор і комік Володимир Шумко.

Стародавня японська традиція йобаї дозволяла парам зайнятися позашлюбним сексом, але тільки за однієї умови. У шоу Хто проти блондинок? 2020 Леся Нікітюк спробує здогадатися, в чому полягала особливість цього ритуалу.

Блондин-бомба Олексій не просто покаже, як качати прес не відходячи від робочого місця, а й виконає стриптиз для Лесі Іванівни! Щоб побачити це на власні очі – дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 15 випуск від 12.05.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 14 випуск від 05.05.2020 дивитися онлайн

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 15 дивитися онлайн