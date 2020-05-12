Video: Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15

Дивіться онлайн 15 випуск Хто проти блондинок Сезон 3, ефір від 12.05.2020
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12 травня

Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15

У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 15 випуск від 12.05.2020 гостем програми стане Леся Нікітюк! Проти Лесі Іванівни гратимуть розумні та сексуальні блондини, а ведучим програми стане актор і комік Володимир Шумко.

Стародавня японська традиція йобаї дозволяла парам зайнятися позашлюбним сексом, але тільки за однієї умови. У шоу Хто проти блондинок? 2020 Леся Нікітюк спробує здогадатися, в чому полягала особливість цього ритуалу.

Блондин-бомба Олексій не просто покаже, як качати прес не відходячи від робочого місця, а й виконає стриптиз для Лесі Іванівни! Щоб побачити це на власні очі – дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 15 випуск від 12.05.2020 на сайті Нового каналу.

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Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 15 дивитися онлайн

Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 15
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