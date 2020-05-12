Video: Леся сделает предложение одному из блондинов. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 15. Часть 3

Кто против блондинок от 12.05.2020 - смотрите онлайн выпуск 15 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 15 / Леся сделает предложение одному из блондинов. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 15. Часть 3
12 мая

Леся сделает предложение одному из блондинов. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 15. Часть 3

Cмотри прямо сейчас программу Кто против блондинок? 3 сезон 15 выпуск от 12.05.2020, чтобы увидеть, сможет ли Леся Никитюк победить во втором раунде.

Мухаммед Али – единственная знаменитость, чья звезда на Аллее славы расположена не на тротуаре, а на стене. Почему ради боксера сделали такое исключение? Вместе с Лесей Никитюк ты узнаешь ответ на этот вопрос прямо сейчас в проекте Кто против блондинок? 2020.

В суперигре Леся вместе с блондином Алексеем окажется в зоне турбулентности. Каждому из них предстоит вслепую найти униформу стюардессы и пилота соответственно, при этом правильно отвечая на вопросы Владимира Шумко. Кто из них справится с этим лучше? Узнаешь в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 15 выпуск от 12.05.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 15 выпуск от 12.05.2020 смотреть онлайн

 

Леся сделает предложение одному из блондинов. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 15. Часть 3
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