Cмотри прямо сейчас программу Кто против блондинок? 3 сезон 15 выпуск от 12.05.2020, чтобы увидеть, сможет ли Леся Никитюк победить во втором раунде.

Мухаммед Али – единственная знаменитость, чья звезда на Аллее славы расположена не на тротуаре, а на стене. Почему ради боксера сделали такое исключение? Вместе с Лесей Никитюк ты узнаешь ответ на этот вопрос прямо сейчас в проекте Кто против блондинок? 2020.

В суперигре Леся вместе с блондином Алексеем окажется в зоне турбулентности. Каждому из них предстоит вслепую найти униформу стюардессы и пилота соответственно, при этом правильно отвечая на вопросы Владимира Шумко. Кто из них справится с этим лучше? Узнаешь в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 15 выпуск от 12.05.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 15 выпуск от 12.05.2020 смотреть онлайн