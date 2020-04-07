Video: Артем Пивоваров дасть блондинці свій номер телефону. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 1

Хто проти блондинок від 07.04.2020 - дивіться онлайн випуск 10 частина 1
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10 / Артем Пивоваров дасть блондинці свій номер телефону. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 1
07 квітня

Артем Пивоваров дасть блондинці свій номер телефону. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 1

Молодий харизматичний Артем Пивоваров стане новим гостем шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 10 випуск від 07.04.2020.

Блонда-бомба змусить Артема Пивоварова та Лесю Нікітюк ностальгувати за нульовими. Дівчина відтворюватиме відомі композиції за допомогою кнопкового телефону. А Артем одразу ж візьметься їй підспівувати! У шоу Хто проти блондинок? 2020 дівчина також розповість, як легко дізнатися номер симпатичного хлопця за допомогою старого гаджета.

Артем Пивоваров дізнається, як створює свої хіти Дмитро Коляденко. За словами артиста, у нього є спеціальний критик, який оцінює всі його пісні. Артему та блондинкам доведеться здогадатися, хто ж ця людина (чи ні?) у шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 10 випуск від 07.04.2020 на сайті Нового каналу.

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Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 10 дивитися онлайн

Артем Пивоваров дасть блондинці свій номер телефону. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 1
Дивні таланти Артема Пивоварова. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 2 ...
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