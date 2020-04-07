Дивись онлайн у шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 10 випуск від 07.04.2020, як Артем Пивоваров імітуватиме звуки оленя.

Блонда-бомба позмагається з артистом в умінні зображувати рев дикої тварини, а президент Туркменії здивує музичним талантом. Політик присвятив реп своєму найулюбленішому створенню, і за це зазнав жорсткого хейту в соціальних мережах. Що так розлютило жителів Туркменії? Це ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Не обійшлося без музичних провалів і на Олімпіаді-2008. Піаніст Лан Лан запам'ятався тим, що грав під фонограму під час церемонії відкриття. Але як саме глядачі здогадалися про це? Подробиці цієї історії ти дізнаєшся просто зараз на сайті Нового каналу – в інтелектуальному шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 10 випуск від 07.04.2020.

Хто проти блондинок 10 випуск від 07.04.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 10 дивитися онлайн