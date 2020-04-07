Дивись онлайн інтелектуально-розважальний проект Хто проти блондинок? 3 сезон 10 випуск від 07.04.2020 на сайті Нового каналу.

Артему Пивоварову доведеться зійтися у двобої з топ-блондинкою та відповісти на запитання, яким чином Артур Лінтген розпізнає назву класичного твору, навіть не слухаючи його. У шоу Хто проти блондинок? 2020 Артему доведеться згадати шкільний курс англійської мови і здогадатися, для чого англійці придумали ідіому «вушний хробак». А в супергрі артист разом з однією з блондинок пограють в розмальовки, паралельно відповідаючи на музичні запитання Лесі Нікітюк. Чи зможе Артем перемогти? Це ти побачиш просто зараз в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 10 випуск від 07.04.2020.

Хто проти блондинок 10 випуск від 07.04.2020 дивитися онлайн