Video: Артему Пивоварову доведеться забруднити руки в дуелі з блондинкою. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 3

Хто проти блондинок від 07.04.2020 - дивіться онлайн випуск 10 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10 / Артему Пивоварову доведеться забруднити руки в дуелі з блондинкою. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 3
07 квітня

Артему Пивоварову доведеться забруднити руки в дуелі з блондинкою. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 3

Дивись онлайн інтелектуально-розважальний проект Хто проти блондинок? 3 сезон 10 випуск від 07.04.2020 на сайті Нового каналу.

Артему Пивоварову доведеться зійтися у двобої з топ-блондинкою та відповісти на запитання, яким чином Артур Лінтген розпізнає назву класичного твору, навіть не слухаючи його. У шоу Хто проти блондинок? 2020 Артему доведеться згадати шкільний курс англійської мови і здогадатися, для чого англійці придумали ідіому «вушний хробак». А в супергрі артист разом з однією з блондинок пограють в розмальовки, паралельно відповідаючи на музичні запитання Лесі Нікітюк. Чи зможе Артем перемогти? Це ти побачиш просто зараз в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 10 випуск від 07.04.2020.

Хто проти блондинок 10 випуск від 07.04.2020 дивитися онлайн

Артему Пивоварову доведеться забруднити руки в дуелі з блондинкою. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 3
Артем Пивоваров дасть блондинці свій номер телефону. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск ...
Дивні таланти Артема Пивоварова. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10. Частина 2 ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності