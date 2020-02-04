Дивіться онлайн 3 частину шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 1 випуск від 04.02.2020, де Юрій Горбунов змагатиметься в інтелекті з топ-блондинкою та спробує перевершити учасниць у другому раунді.

Якщо у тебе дивне ім’я і через нього тебе часто дражнили в школі, то тобі все одно ще далеко до британки Емми-Луїзи Ходжес. Тепер в паспорті дівчини ім’я, що складається з 23 слів! Але навіщо Емма-Луїза пішла на таке? Юрію Горбунову та топ-блондинці доведеться відповісти на це запитання в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Гаррієт Табмен змусить Юрія Горбунова та блондинок понервувати у другому раунді. У 2020 році американка вперше складе компанію чоловікам там, де ще не ступала нога жінки. Але що ж це буде? Відповідь на це запитання ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 1 випуск від 04.02.2020 на сайті Нового каналу просто зараз.

Хто проти блондинок 1 випуск від 04.02.2020 дивитися онлайн