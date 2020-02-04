Смотрите онлайн 3 часть шоу Кто против блондинок? 3 сезон 1 выпуск от 04.02.2020, где Юрий Горбунов сразится в интеллекте с топ-блондинкой и попробует превзойти участниц во втором раунде.

Если у тебя странное имя и из-за него тебя часто дразнили в школе, то тебе все равно еще далеко до британки Эммы-Луизы Ходжес. Теперь в паспорте девушки имя, состоящее из 23 слов! Но зачем Эмма-Луиза пошла на это? Юрию Горбунову и топ-блондинке предстоит ответить на этот вопрос в шоу Кто против блондинок? 2020.

Гарриет Табмен заставит Юрия Горбунова и блондинок понервничать во втором раунде. В 2020 году американка впервые составит компанию мужчинам там, где еще не ступала нога женщины. Но что же это будет? Ответ на этот вопрос ты узнаешь в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 1 выпуск от 04.02.2020 на сайте Нового канала прямо сейчас.

Кто против блондинок 1 выпуск от 04.02.2020 смотреть онлайн