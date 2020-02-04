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Video: Майстер-клас з самооборони від бомби-блонди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1. Частина 2

Хто проти блондинок від 04.02.2020 - дивіться онлайн випуск 1 частина 2
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1 / Майстер-клас з самооборони від бомби-блонди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1. Частина 2
04 лютого

Майстер-клас з самооборони від бомби-блонди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1. Частина 2

У рідному місті Лесі Нікітюк вважають, що народжувати в 24 – це пізно. У студії проєкту Хто проти блондинок? 3 сезон 1 випуск від 04.02.20 одна відома українка зруйнує цей стереотип.

Як за допомогою одного лише гребінця знешкодити маніяка? Бомба-блонда розповість і покаже, як захистити себе в темному провулку. Леся Нікітюк буде практикуватися в самообороні на Горбунові, і йому доведеться ой як несолодко в шоу Хто проти блондинок? 2020.

А самці птахів-наметників можуть проводити майстер-класи для чоловічої половини населення України. Яку тактику вибирають ці птахи, щоб умовити самку на секс? Відповідь на це запитання ти дізнаєшся в програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 1 випуск від 04.02.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 1 випуск від 04.02.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 1 дивитися онлайн

Майстер-клас з самооборони від бомби-блонди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1. Частина 2
Горбунов знає занадто багато про Каменських. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1. ...
Хто розумніший: топ-блондинка чи Горбунов? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1. Частина ...
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