Дивись онлайн Хто проти блондинок? 3 сезон 1 випуск від 04.02.2020 на сайті Нового каналу, де відомі чоловіки змагаються в інтелектуальних раундах з розумними та ерудованими блондинками країни.

Коли гість першої програми вже ловив захоплені погляди прихильниць, Леся Іванівна Нікітюк тільки вчилася ходити. Зараз Юрій Горбунов ловить захоплені погляди ще й Каті Осадчої, а також 50 учасниць у шоу Хто проти блондинок? 2020.

Чи зможе відомий телеведучий згадати справжнє прізвище Насті Каменських і вгадати, чого найменше хочуть жінки з високим IQ? І чи зможе Юрій Горбунов вийти переможцем в батлі з блондою-бомбою? Дивись просто зараз в 1 частині шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 1 випуск від 04.02.2020.

Дивитися онлайн Хто проти блондинок 2 сезон

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 1 дивитися онлайн