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Video: Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1

Дивіться онлайн 1 випуск Хто проти блондинок 2020, ефір від 04.02.2020
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04 лютого

Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1

Дивись онлайн Хто проти блондинок? 3 сезон 1 випуск від 04.02.2020 на сайті Нового каналу, де відомі чоловіки змагаються в інтелектуальних раундах з розумними та ерудованими блондинками країни.

Коли гість першої програми вже ловив захоплені погляди прихильниць, Леся Іванівна Нікітюк тільки вчилася ходити. Зараз Юрій Горбунов ловить захоплені погляди ще й Каті Осадчої, а також 50 учасниць у шоу Хто проти блондинок? 2020.

Чи зможе відомий телеведучий згадати справжнє прізвище Насті Каменських і вгадати, чого найменше хочуть жінки з високим IQ? І чи зможе Юрій Горбунов вийти переможцем в батлі з блондою-бомбою? Дивись просто зараз в 1 частині шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 1 випуск від 04.02.2020.

Дивитися онлайн Хто проти блондинок 2 сезон

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 1 дивитися онлайн

Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1
Майстер-клас з самооборони від бомби-блонди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1. Частина ...
Хто розумніший: топ-блондинка чи Горбунов? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 1. Частина ...
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