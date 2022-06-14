Полномасштабная война как никогда сплотила украинскую нацию, но разделила украинские семьи и пары. Спасаясь от агрессии россии, многие женщины покинули свои дома и уехали в более безопасные города Украины или за границу. Мужчины остались защищать страну на фронте и в тылу. Пары оказались в отношениях на расстоянии на долгие месяцы. Как же их сохранить, когда находишься вдали от любимого человека? На этот вопрос отвечают психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова и психолог и ведущая «Ранку у Великому Місті» (ICTV) Юлия Зорий в диджитал-проекте «Что делать, если…» от Нового канала.

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