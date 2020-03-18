Коронавирусу – бой! Леся Никитюк показывает, как правильно мыть руки

Сейчас все только и говорят о коронавирусе. А Леся Никитюк говорит: Руки нужно мыть дольше и чаще! В ролике ведущая Нового канала рассказывает, как правильно мыть руки, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и другими инфекциями. Смотри прямо сейчас!

Детальнее про симптомы и профилактику коронавируса читай на страницах Нового канала.