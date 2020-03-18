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Video: Коронавірусу – бій! Леся Нікітюк показує, як правильно мити руки

Зараз усі тільки й говорять про коронавірус. А Леся Нікітюк говорить: Руки потрібно мити довше та частіше! В ролику ведуча Нового каналу показує, як правильно мити руки, щоб знизити ризик зараження коронавірусом та іншими інфекціями. Дивися просто зараз!
Новий канал / Коронавірусу – бій! Леся Нікітюк показує, як правильно мити руки
18 березня

Коронавірусу – бій! Леся Нікітюк показує, як правильно мити руки

Зараз усі тільки й говорять про коронавірус. А Леся Нікітюк говорить: Руки потрібно мити довше та частіше! В ролику ведуча Нового каналу показує, як правильно мити руки, щоб знизити ризик зараження коронавірусом та іншими інфекціями. Дивися просто зараз!

Детальніше про симптоми та профілактику коронавірусу читай на сторінках Нового каналу.

Коронавірусу – бій! Леся Нікітюк показує, як правильно мити руки
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