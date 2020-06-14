Хот-дог по-украински VS Картофан с кранчем из лапши. Чьё блюдо похвалит эксперт? Хлебное зрелище

В 5 выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище», которое выходит по воскресеньям на YouTube Нового канала, шефы Антон Васильев и Илья Сёмин будут готовить блюда из студенческого набора продуктов. В их распоряжении лапша быстрого приготовления, зеленушка, картошка, сосиски, майонез и немного приправ. Кто устроит фейерверк из кетчупа, а кому придется готовить в ростовом костюме хот-дога? Зачем один из шефов снимал пробу с собачьего корма? Сможет ли повар, которому придется съесть таранку со сладким чаем, вообще продолжить готовку? И главный вопрос, кому достанется похвала звездного эксперта – шефа топового столичного ресторана Алексея Краковского – и заветные 100 долларов? Смотрите в новом выпуске «Хлебного зрелища» (Новый канал).

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