Танцевали под баян, купались в рисе и кормили Дашу Коломиец вчерашней едой: Как развлекались шефы «Хлебного зрелища»

В четвертом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube Нового канала шефы Антон Васильев и Илья Сёмин готовили свои кулинарные шедевры для ведущей и диджея Даши Коломиец. Но по традиции, имя звездного эксперта для поваров оставалось загадкой до самого финала!

По правилам проекта каждому из шефов достался одинаковый набор ингредиентов. В этот раз Антон и Илья получили продукты, которые обычно остаются на второй день свадьбы – огурчик, петрушка, формочки для тарталеток, колбаса, шампанское, кусок торта, маслины и…. детские ползунки розового и голубого цветов, которые тоже обязательно нужно было использовать.

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Формочки для тарталеток натолкнули шефов на одинаковые идеи: и Антон, и Илья решили наполнить их разными начинками из полученных продуктов.

И пока они начали приготовления, на них «посыпались» задания-усложнения. В этот раз, правду говоря, они были достаточно лёгкими – ни одного ростового костюма! Зато Антону пришлось приходить тест с вопросами «о невесте», который он практически полностью провалил. Как результат – лишился нескольких важных ингредиентов. А Илья и вовсе потерял много времени из 30 минут, выделенных на приготовление блюд, пока наслаждался вкусом острого перца, купался в рисе и танцевал под баян!

В результате Даша Коломиец получила два блюда, отчасти схожих между собой. Разница лишь в том, что если Антон сделал несколько разных тарталеток, одну из которых даже начинил тортом, то Илья сложил целый поднос еды: тарталетка, нарезка и кусок тортика, который так и не смог никуда использовать.

Упаковали свои кулинарные шедевры повара в боксы, а боксы – в те самые ползунки, которые им достались в самом начале.

Распаковав блюда, ведущая сразу отметила, что внешне набор Ильи со всем своим разнообразием напоминает ей кейтеринг на съемке.

А вот блюдо Антона девушка сравнила со вчерашней едой из столовой. Сама того не зная, Даша практически угадала, какой набор продуктов достался шефам изначально!

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– Колбасная тарелка (так Даша назвала блюдо Ильи) мне изначально понравилась больше, потому что здесь все было понятно. Но всё в подаче смешалось – торт пахнет колбасой, тарталетка развалилась. В другом же боксе – тарталетки, но я не люблю, когда я не понимаю, что я ем, – отметила Даша, показывая на начиненную тортом тарталетку.

В итоге, победа и заветные 100 долларов досталась-таки Илье Семину, а точнее его тарталетке с нарезкой. И на данном этапе, Илья ведёт в общем счете поваров: в сумме у него 300 долларов, а у Антона – всего 200. Но кулинарная битва продолжается и на пути в Нью-Йорк у обоих шефов еще много препятствий. Сравняет ли счет Антон или Илья значительно вырвется вперед, смотрите в воскресенье 14 июня в 12:00 в новом выпуске «Хлебного зрелища» на YouTube (Новый канал).

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