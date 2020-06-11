Участник гастропроекта «Хлебное зрелище» Илья Семин поделился рецептом необычного кулинарного шедевра

Как приготовить американский хот-дог, знает каждый — это популярное американское блюдо уже давно не экзотика для украинцев. А знаете ли вы, что его можно приготовить из украинского «набора студента» — картошки, огурцов и сосисок? Как это сделать, расскажет шеф-повар Илья Семин — участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

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— Надеюсь, нашего гостя (в свежем выпуске им станет шеф-повар киевского ресторана «Адель» Алексей Краковский, — прим. ред.) предупредили, что мы собираемся в Нью-Йорк, поэтому я и приготовил американское блюдо. Правда, из украинских продуктов, — сказал Илья Семин.

Украинский хот-дог: рецепт от Ильи Семина

Ингредиенты:

картофель — 1 большой;

сосиска — 1 шт.;

соленый огурец — 1 шт.;

кетчуп, майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

Сварите картошку в подсоленной воде, пока она не станет мягкой внутри. Сварите сосиску, предварительно сделав разрезы по краям. Сделайте треугольный разрез в картошке, смажьте его кетчупом и майонезом. Положите в разрез мелко нарезанный соленый огурец и сосиску — картофель используется вместо булки. По условиям проекта, шеф-повар должен был добавить в блюдо красную икру и вермишель быстрого приготовления. Но мы повторять этот эксперимент не рекомендуем.

Еще больше рецептов и кулинарных лайфхаков — в гастропроекте «Хлебное зрелище», свежий выпуск которого Новый канал выпустит в YouTube уже в это воскресенье, 14 июня, в 12:00. В этом же выпуске вы узнаете, оценил ли хот-дог по-украински шеф-повар ресторана «Адель».

Video: Хот-дог из картошки и сосиски: готовим американское блюдо из «набора студента» Участник гастропроекта «Хлебное зрелище» Илья Семин поделился рецептом необычного кулинарного шедевра

О проекте:

«Хлебное зрелище» — гастропроект, который Новый канал выпускает в YouTube. В нем шеф-повара Илья Семин и Антон Васильев соревнуются в искусстве кулинарной импровизации. Они готовят разные блюда из одинаковых наборов продуктов и угощают ими приглашенных звездных гостей. Шеф-повар, чьи блюда понравятся большему количеству гостей, получит главный приз — гастротур по Нью-Йорку.

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