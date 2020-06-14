Хот-дог по-українськи VS Картофан з кранчем з локшини. Чию страву похвалить експерт? Хлебное зрелище

У 5 випуску гастрошоу «Хлебное зрелище», яке виходить щонеділі на YouTube Нового каналу, шефи Антон Васильєв та Ілля Сьомін готуватимуть страви зі студентського набору продуктів. У їх розпорядженні локшина швидкого приготування, зеленушка, картопля, сосиски, майонез і трохи приправ. Хто влаштує феєрверк з кетчупу, а кому доведеться готувати в ростовому костюмі хот-догу? Навіщо один з шефів знімав пробу з собачого корму? Чи зможе кухар, якому доведеться з'їсти таранку з солодким чаєм, взагалі продовжити приготування? І головне питання, кому дістанеться похвала зіркового експерта - шефа топового столичного ресторану Олексія Краковського - і заповітні 100 доларів? Дивіться у новому випуску «Хлебного зрелища» (Новий канал).

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