Смотри онлайн У кого больше? 2020 выпуск 9 – не пропусти новую главу про приключения украинских ведущих за рубежом!

Алина и Валик отправятся в Мумбаи в надежде на легкий заработок. Они не учли, что в этой передаче ничего не дается просто так. Нежную Алину карма загонит в болото, а Валик узнает вкус жизни в трущобах. Им придется полагаться только на свои силы и доброту местных жителей. Тот, кто проиграет в выпуске У кого больше? в Индии, будет вынужден выпить коровью мочу. Кто же это будет? Узнай прямо сейчас!

Чтобы избежать печальной участи, Алине придется продавать собственную одежду, а Валик пойдет на обман. Чернявский сначала выдаст себя за профессионального стилиста, потом – за повара. Смотри У кого больше? 1 сезон 9 выпуск онлайн и узнай, что такое мгновенная карма в действии!

Смотреть онлайн У кого больше? сезон 1 выпуск 8