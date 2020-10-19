Video: Суматра поссорит Олю и Макса! У кого больше? Сезон 1. Выпуск 8

Смотрите онлайн шоу У кого больше 8 выпуск на Новом канале. Новое шоу У кого больше эфир от 19.10.2020, смотрите онлайн 8 выпуск
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19 октября

Суматра поссорит Олю и Макса! У кого больше? Сезон 1. Выпуск 8

Смотри онлайн 8 выпуск тревел-шоу У кого больше? 1 сезон от 19.10.2020 на сайте Нового канала и не пропусти, как Оля Манько станет тамадой на индонезийской свадьбе, а Макс опозорится перед владельцем кафе и будет отмывать грязные туалеты.

Влюбленная пара снова решит испытать на прочность свои супружеские отношения. Помогать в этом им будут жесткие реалии острова Суматра, где Оля и Макс будут искать лучшей жизни. Однако это окажется ой как не просто! Чтобы заработать хотя бы несколько рупий, ведущие забудут о клятвах, которые давали у свадебного алтаря. Хочешь узнать больше? Тогда смотри онлайн программу Нового канала У кого больше? 8 выпуск от 19.10.2020.

Смотреть онлайн У кого больше? сезон 1 выпуск 7

Суматра поссорит Олю и Макса! У кого больше? Сезон 1. Выпуск 8
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