Video: Аліна йде на весілля, а Валік прагне в Боллівуд. У кого більше? Сезон 1. Випуск 9

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26 жовтня

Аліна йде на весілля, а Валік прагне в Боллівуд. У кого більше? Сезон 1. Випуск 9

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Аліна і Валік відправляться в Мумбаї в надії на легкий заробіток. Вони не врахували, що в цій передачі нічого не дається просто так. Ніжну Аліну карма зажене в болото, а Валік дізнається смак життя в нетрях. Їм доведеться покладатися тільки на свої сили та доброту місцевих жителів. Той, хто програє у випуску У кого більше? в Індії, буде змушений випити коров'ячу сечу. Хто ж це буде? Дізнайся просто зараз!

Щоб уникнути сумної долі, Аліні доведеться продавати власний одяг, а Валік піде на обман. Чернявський спочатку видасть себе за професійного стиліста, потім – за кухаря. Дивись У кого більше? 1 сезон 9 випуск онлайн і дізнайся, що таке миттєва карма в дії!

Дивитися онлайн У кого больше? сезон 1 випуск 8

Аліна йде на весілля, а Валік прагне в Боллівуд. У кого більше? Сезон 1. Випуск 9
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