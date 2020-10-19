Дивись онлайн 8 випуск тревел-шоу У кого більше? 1 сезон від 19.10.2020 на сайті Нового каналу та не пропусти, як Оля Манько стане тамадою на індонезійському весіллі, а Макс осоромиться перед власником кафе та вимиватиме брудні туалети.

Закохана пара знову вирішить випробувати на міцність свої подружні стосунки. Допомагатимуть їм в цьому жорсткі реалії острова Суматра, де Оля та Макс шукатимуть кращого життя. Однак це виявиться ой як не просто! Щоб заробити хоча б декілька рупій, ведучі забудуть про клятви, які давали біля весільного вівтаря. Хочеш дізнатися більше? Тоді дивись онлайн програму Нового каналу У кого більше? 8 випуск від 19.10.2020.

Дивитися онлайн У кого больше? сезон 1 випуск 7